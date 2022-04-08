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Словаччина збільшить видатки на оборону та купуватиме безпілотними

П'ятниця, 8 квітня 2022, 22:54

Війна в Україні показала на вразливі позиції у безпеці сусідньої Словаччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на actuality.

"Міністерство оборони має намір у 2023 році досягти видатків на рівні 2,1% ВВП", – сказала речниця міністерства Мартіна Коваль Какащикова. За розрахунками, це має становити близько 2,4 млрд євро. 

Видання нагадує, досі Словаччина планувала направити наступного року на оборону 1,8% від ВВП (2,05 мільярда євро).

Останнім часом Словаччинапочала модернізацію своєї армії. Були закуплені  американські винищувачі F-16, гаубиці Zuzana 2 та ізраїльські радари.  Наразі словацьке Міноборони зосередиться на модернізації сухопутних військ. Пріоритетним є придбання нових восьмиколісних та гусеничних бойових машин.

Проте війна в Україні змінила пріоритети. "В інтересах Міноборони ввести безпілотники на озброєння Збройних сил. Ця зміна пов’язана з висновками війни в Україні, в якій наступальні безпілотники відіграли важливу роль у боротьбі проти бронетехніки та танків Російської Федерації", – каже Коваль Какащикова.

Ще одним важливим проектом стане розробка засобів радіоелектронної боротьби та кібероперацій. Крім того, буде зміна стрілецької зброї, навчальної авіації та протиповітряної оборони, додають у Міноборони.

Нагадаємо, сьогодні 8 квітня прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер повідомив про надання Україні системи ППО С-300, яка була на озброєнні його країни.

Минулого місяця Словаччина попередньо погодилася надати Україні одну систему С-300 для захисту від російських авіаударів.

Умовою Братислави було отримання заміни від держав НАТО, щоб захистити свій повітряний простір.

Німеччина та Нідерланди погодилися поставити в Словаччину систему ППО Patriot, і наприкінці березня повідомлялося, що система, розташована на авіабазі Сляч, уже захищає центральну Словаччину. 

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Словаччина Війна з РФ

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