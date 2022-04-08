Словакия увеличит расходы на оборону и будет покупать беспилотными

Война в Украине показала уязвимые позиции в безопасности соседней Словакии.

Об этом сообщает "Европейская правда" с ссылкой на actuality.

"Министерство обороны намерено в 2023 году достичь расходов на уровне 2,1% ВВП", - сказала спикер министерства Мартина Коваль Какащикова. По расчетам, это должно составить около 2,4 млрд. евро.

Издание напоминает, что до сих пор Словакия планировала направить в следующем году на оборону 1,8% от ВВП (2,05 миллиарда евро).

В последнее время Словакия начала модернизацию своей армии. Были закуплены американские истребители F-16, гаубицы Zuzana 2 и израильские радары. В настоящее время словацкое Минобороны сосредоточится на модернизации сухопутных войск. Приоритетным является приобретение новых восьмиколесных и гусеничных боевых машин.

Однако война в Украине сменила приоритеты. "В интересах Минобороны ввести беспилотники на вооружение Вооруженных сил. Это изменение связано с выводами войны в Украине, в которой наступательные беспилотники сыграли важную роль в борьбе против бронетехники и танков Российской Федерации", – говорит Коваль Какащикова.

Еще одним важным проектом станет разработка средств радиоэлектронной борьбы и киберопераций. Кроме того, будет смена стрелкового оружия, учебной авиации и противовоздушной обороны, добавляют в Минобороны.

Напомним, сегодня 8 апреля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил о предоставлении Украине системы ПВО С-300, находившейся на вооружении его страны.

В прошлом месяце Словакия предварительно согласилась предоставить Украине одну систему С-300 для защиты от российских авиаударов.

Условием Братиславы было получение замены от государств НАТО, чтобы защитить свое воздушное пространство.

Германия и Нидерланды согласились поставить в Словакию систему ПВО Patriot, и в конце марта сообщалось, что система, расположенная на авиабазе Сляч, уже защищает центральную Словакию.