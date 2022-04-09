Злочини в Бучі завдали непоправного удару по Путіну - Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії вважає, що звірства у містах і селах на північ від Києва у підсумку завдадуть шкоди Путіну.

Про це він заявив у виступі в Києві, після завершення переговорів з президентом Зеленським.

Борис Джонсон вважає, що воєнні злочини, здійснення яких визнали вже чимало світових лідерів, що більше вдарили по сприйняттю чинного російського лідера.

"Те, що Путін зробив у Бучі, у Ірпіні, ті злочини – завдали нищівного удару його репутації та репутації його уряду", - заявив він

Прем’єр Британії також заявив, що він та Зеленський зійшлися у оцінках того, що Путін не облишив мрію захопити Київ, тому світова спільнота має зробити все, щоби цього не сталося.

"Ми тривалий час обговорювали те, що це відведення (військ від Києва) є тимчасовим, тому на Путіна необхідно тиснути", - наголосив він, пообіцявши, що Лондон і надалі буде підвищувати санкційний тиск на РФ.

За його словами зараз світ перебуває на етапі формування свого майбутнього, і події в Україні мають безпосередній вплив на це. "Ми зараз формуємо бачення нашого майбутнього. Війна визначає бачення майбутнього й України", - наголосив він, додавши, що світ почав сприймати Україну принципово інакше.

Як повідомлялося, Джонсон привіз до Києва обіцянку щодо постачання 120 бронемашин та протикорабельної зброї, якої бракує Україні.

Як повідомлялося, зараз низка держав Заходу збільшує постачання зброї для України. Зокрема, опубліковане відео, як Словаччина надсилає в Україну дивізіон ППО С-300.