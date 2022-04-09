Преступления в Буче нанесли непоправимый удар по Путину - Джонсон

Премьер-министр Великобритании считает, что зверства в городах и селах к северу от Киева в итоге нанесут ущерб Путину.

Об этом он заявил в Киеве, по завершении переговоров с президентом Зеленским.

Борис Джонсон считает, что военные преступления, совершение которых признали уже многие мировые лидеры, еще больше ударили по восприятию действующего российского лидера.

"То, что Путин сделал в Буче, в Ирпене, эти преступления – нанесли сокрушительный удар по репутации Путина и репутации его правительства", - заявил он

Премьер Британии также заявил, что он и Зеленский сошлись в оценках того, что Путин сохраняет мечту захватить Киев, поэтому мировое сообщество должно сделать все, чтобы этого не произошло.

"Мы долгое время обсуждали то, что этот отвод (войск от Киева) временный, поэтому на Путина необходимо давить", - подчеркнул он, пообещав, что Лондон и дальше будет повышать санкционное давление на РФ.

По его словам, сейчас мир находится на этапе формирования своего будущего, и события в Украине оказывают непосредственное влияние на это. "Мы сейчас формируем видение нашего будущего. Война определяет видение будущего и Украины", - подчеркнул он, добавив, что мир стал воспринимать Украину принципиально по-другому.

Как сообщалось, Джонсон привез в Киев обещание о поставке 120 бронемашин и противокорабельного оружия, недостающего Украине.

Как сообщалось, сейчас ряд государств Запада увеличивают поставки оружия для Украины. В частности, опубликовано видео, как Словакия посылает в Украину дивизион ПВО С-300.