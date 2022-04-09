Пам'ятники румунським військовим у Молдові обмалювали символами агресії РФ

Невідомі зловмисники здійснили акт вандалізму щодо румунських пам’ятників у молдовському місті Фелєшть.

Це вже викликало дипломатичні протести, той час як представник проросійської партії соціалістів дав пояснення щодо причин цього вандалізму, повідомляє "Європейська правда".

Про інцидент стало відомо в суботу вранці. На надгробних пам’ятниках, встановлених на місці поховання румунських солдат, загиблих під час захисту Молдови від радянської окупації, з’явилися літери Z, V та свастика, нанесені синьою фарбою. МЗС Молдови, поліція, а також посольство Румунії засудили дії вандалів, повідомляє кишинівське видання Newsmaker.

Примітно, що ці фото відразу ж вранці опублікував депутат парламенту Молдови від соцпартії Олег Савва. Він також пояснив причину вандалізму – мовляв, це стало "першою реакцією міста Фелєшть на ухвалене парламентом Молдови законодавство про заборону символів (російської агресії)". Соцпартію, від якої він обраний до парламенту, вважають проросійською, до неї також належить скандальний експрезидент Додон.

Цього тижня справді парламент Молдови затвердив штраф за демонстрацію цих символів, але рішення ще не є остаточним.

Цікаво, що пам’ятники румунам, спаплюжені проросійськими символами розташовані на території російської школи Фелєшт – ліцею імені Пушкіна. Їх побудували нещодавно.

Річ у тім, що свого часу, за радянської влади, ліцей побудували на місці поховання румунських солдат, що загинули у 1943 році. Румунія, що підтримала у Другій світовій війні Німеччину, намагалася завадити наступу СРСР на територію нинішньої Молдови. До того, у 1939 році, Союз окупував територію Молдови (яка до того була частиною Румунії), бо домовився про це з Гітлером у рамках пакту Молотова-Ріббентропа.