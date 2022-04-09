Памятники румынским военным в Молдове обрисовали символами агрессии РФ

Неизвестные злоумышленники совершили акт вандализма в отношении румынского памятника в молдавском городе Фалешты.

Это уже вызвало дипломатические протесты, в то время как представитель пророссийской партии социалистов объяснил причины вандализма, сообщает "Европейская правда".

Об инциденте стало известно в субботу утром. На надгробных памятниках, установленных на месте захоронения румынских солдат, погибших при защите Молдовы от советской оккупации, появились буквы Z, V и свастика, нанесенные синей краской. МИД Молдавии, полиция, а также посольство Румынии осудили действия вандалов, сообщает кишиневское издание Newsmaker.

Примечательно, что эти фотографии утром опубликовал депутат парламента Молдовы от соцпартии Олег Савва. Он также объяснил причину вандализма – мол, это стало первой реакцией города Фелешт на принятое парламентом Молдовы законодательство о запрете символов российской агрессии. Соцпартия, от которой он избран в парламент, считают пророссийской, к ней также относится скандальный экспрезидент Додон.

На этой неделе парламент Молдовы действительно утвердил штраф за демонстрацию этих символов, но решение еще не окончательное.

Интересно, что памятники румынам, оскверненные пророссийскими символами, расположены на территории русской школы Фелешт – лицея имени Пушкина. Их построили недавно.

Дело в том, что в свое время, при советской власти, лицей построили на месте захоронения погибших в 1943 году румынских солдат. Румыния, поддержавшая во Второй мировой войне Германию, пыталась помешать наступлению СССР на территорию нынешней Молдовы. До того, в 1939 году, Союз оккупировал территорию Молдовы (которая была частью Румынии), так как договорился об этом с Гитлером в рамках пакта Молотова-Риббентропа.