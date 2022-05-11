Посольство Німеччини відновило роботу в Києві

Посольство Німеччини в Україні відновило роботу в Києві.

Про це йдеться в повідомленні посольства у Twitter, пише "Європейська правда".

"Ми повернулися! Вчора посольство Німеччини відновило свою роботу в Києві. Міністр закордонних справ Анналена Бербок підняла прапор Німеччини біля будівлі посольства", - йдеться в повідомленні.

Ми повернулися! Вчора Посольство Німеччини відновило свою роботу в Києві. Міністр закордонних справ @ABaerbock підняла 🇩🇪 прапор біля будівлі посольства.#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/oKpEjI286r — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) May 11, 2022

Бербок під час візиту в Україну зазначила, що посольство відкривається з "мінімальною присутністю" дипломатів і спершу працюватиме в обмеженому форматі, але з присутністю посла Анки Фельдгузен.

Посольство припинило роботу в Києві незадовго перед повномасштабним вторгненням РФ.

Глава МЗС Німеччини в рамках візиту відвідала Бучу та пообіцяла підтримку у розслідуванні воєнних злочинів.

Анналена Бербок - перший представник уряду Німеччини, який відвідав Київ після 24 лютого. За день до цього приїздила з візитом спікерка Бундестагу, перед тим - лідер опозиційної ХДС Фрідріх Мерц.