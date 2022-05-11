Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Посольство Німеччини відновило роботу в Києві

Середа, 11 травня 2022, 10:14

Посольство Німеччини в Україні відновило роботу в Києві.

Про це йдеться в повідомленні посольства у Twitter, пише "Європейська правда".

"Ми повернулися! Вчора посольство Німеччини відновило свою роботу в Києві. Міністр закордонних справ Анналена Бербок підняла прапор Німеччини біля будівлі посольства", - йдеться в повідомленні.

Бербок під час візиту в Україну зазначила, що посольство відкривається з "мінімальною присутністю" дипломатів і спершу працюватиме в обмеженому форматі, але з присутністю посла Анки Фельдгузен.

Посольство припинило роботу в Києві незадовго перед повномасштабним вторгненням РФ. 

Глава МЗС Німеччини в рамках візиту відвідала Бучу та пообіцяла підтримку у розслідуванні воєнних злочинів. 

Анналена Бербок - перший представник уряду Німеччини, який відвідав Київ після 24 лютого. За день до цього приїздила з візитом спікерка Бундестагу, перед тим - лідер опозиційної ХДС Фрідріх Мерц. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина

Статті

Шанс на вихід з Британії: що буде з Північною Ірландією після перемоги націоналістів

Чи означає перемога Шинн Фейн неминучий референдум про відділення Північної Ірландії? І що може завадити цьому сценарію?
10 травня 2022 — Олександр Краєв, для Європейської правди

Вимушений крок Путіна: чому РФ виводить свої війська з Сирії та які наслідки це матиме

РФ терміново відводить свій контингент із Сирії. Цей крок не здатен змінити перебіг війни проти України, але повністю змінює розклад сил на Близькому Сході.
10 травня 2022 — Сергій Данилов, для Європейської правди

Новий рівень допомоги США: що змінить для України відкриття ленд-лізу

Запуск закону про ленд-ліз стане свідченням остаточної перемоги України. Такий саме висновок зроблять і наші союзники, і наші вороги.
8 квітня 2022 — Валерій Чалий, Сергій Сидоренко