Посольство Германии возобновило работу в Киеве

Посольство Германии в Украине возобновило работу в Киеве.

Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Мы вернулись! Вчера посольство Германии возобновило свою работу в Киеве. Министр иностранных дел Анналена Бербок подняла флаг Германии у здания посольства", - говорится в сообщении.

Ми повернулися! Вчора Посольство Німеччини відновило свою роботу в Києві. Міністр закордонних справ @ABaerbock підняла 🇩🇪 прапор біля будівлі посольства.#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/oKpEjI286r — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) May 11, 2022

Бербок во время визита в Украину отметила, что посольство открывается с "минимальным присутствием" дипломатов и будет работать в ограниченном формате, но с присутствием посла Анки Фельдгузен.

Посольство прекратило работу в Киеве незадолго до полномасштабного вторжения РФ.

Глава МИД Германии в рамках визита посетила Бучу и пообещала поддержку в расследовании военных преступлений.

Анналена Бербок – первый представитель правительства Германии, посетивший Киев после 24 февраля. За день до этого приезжала с визитом спикер Бундестага, а перед тем - лидер оппозиционной ХДС Фридрих Мерц.