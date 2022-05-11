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Посольство Германии возобновило работу в Киеве

Среда, 11 мая 2022, 10:14

Посольство Германии в Украине возобновило работу в Киеве.

Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Мы вернулись! Вчера посольство Германии возобновило свою работу в Киеве. Министр иностранных дел Анналена Бербок подняла флаг Германии у здания посольства", - говорится в сообщении.

Бербок во время визита в Украину отметила, что посольство открывается с "минимальным присутствием" дипломатов и будет работать в ограниченном формате, но с присутствием посла Анки Фельдгузен.

Посольство прекратило работу в Киеве незадолго до полномасштабного вторжения РФ.

Глава МИД Германии в рамках визита посетила Бучу и пообещала поддержку в расследовании военных преступлений.

Анналена Бербок – первый представитель правительства Германии, посетивший Киев после 24 февраля. За день до этого приезжала с визитом спикер Бундестага, а перед тем - лидер оппозиционной ХДС Фридрих Мерц.

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Германия

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