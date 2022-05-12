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Німеччина переживе зиму у випадку ембарго на російський газ - віцеканцлер

Четвер, 12 травня 2022, 07:36

Німеччина може впоратися з наслідками європейського ембарго на імпорт російського газу вже взимку.

Про це заявив міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек, пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Якщо до кінця року ми матимемо повні сховища, якщо два з чотирьох орендованих нами плавучих танкерів-газовозів будуть підключені до мережі і якщо ми суттєво заощадимо електроенергію, ми зможемо якоюсь мірою пережити зиму, якщо постачання російського газу припиняться", — сказав Габек.

Німеччина активізувала зусилля щодо зменшення своєї залежності від постачання енергоносіїв з Росії, але досі заявляла, що значною мірою залежатиме від російського газу до 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Німеччина готується до раптової зупинки постачання російського газу за допомогою екстреного пакета, який може включати контроль над критично важливими компаніями.

Залишається незрозумілим, чи відбудеться різка зупинка, і чиновники заявили, що Німеччина хоче запобігти ескалації, наприклад, у вигляді європейського газового ембарго, оскільки вже підтримала санкції проти Москви щодо вугілля та нафти.

Але тепер вони побоюються, що Росія може в односторонньому порядку перекрити потік газу, і хочуть мати можливість впоратися, якщо це станеться.

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Німеччина Енергетика

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