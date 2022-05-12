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Германия переживет зиму в случае эмбарго на российский газ – вице-канцлер

Четверг, 12 мая 2022, 07:36

Германия может справиться с последствиями эмбарго на импорт российского газа уже предстоящей зимой.

Об этом заявил министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Если к концу года у нас будут полные хранилища, если два из четырех арендованных нами плавучих танкеров-газовозов будут подключены к сети и если мы существенно сэкономим электроэнергию, мы сможем в какой-то степени пережить зиму, если российский газ поставки прекращаются", — сказал Хабек.

Германия активизировала усилия по уменьшению своей зависимости от поставок энергоносителей из России, но до сих пор заявляла, что будет в значительной степени зависеть от российского газа до 2024 года.

Ранее сообщалось, что Германия готовится к внезапной остановке поставок российского газа посредством экстренного пакета, который может включать контроль над критически важными компаниями.

Остается непонятным, произойдет ли резкая остановка, и чиновники заявили, что Германия хочет предотвратить эскалацию, например, в виде европейского газового эмбарго, поскольку уже поддержала санкции против Москвы по углю и нефти.

Но теперь они опасаются, что Россия может в одностороннем порядке перекрыть поток газа и хотят иметь возможность справиться, если это произойдет.

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Германия Энергетика

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