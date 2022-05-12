У Європарламенті пропонують включити ексканцлера Шрьодера до санкційного списку ЄС

Ліберальна група Renew Europe в Європейському парламенті хоче розширити список санкцій ЄС, зокрема щодо колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шрьодера.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico.

Проєкт резолюції, підготовлений іспанським євродепутатом Луїсом Гарікано, вітає "обґрунтовані санкції" ЄС проти Росії.

Але текст, за який голосуватимуть на пленарному засіданні наступного тижня, також закликає Раду розширити список осіб, на яких поширюються санкції ЄС, за рахунок європейських членів рад директорів великих російських компаній, зокрема ексканцлера Шрьодера.

За словами офіційних осіб, дві найбільші групи у парламенті, Європейська народна партія та Соціалісти та демократи ще не домовилися, чи підтримають вони проєкт резолюції.

Але Гарікано та кілька інших чиновників парламенту заявили, що вони вірять, що документ отримає підтримку більшості.

Нагадаємо, Шрьодер піддався жорсткій критиці у Німеччині та за кордоном за відмову розірвати свої тісні зв’язки з Москвою після вторгнення Путіна в Україну. Кілька співробітників його офісу звільнилися після того, як він наполягав на збереженні своїх керівних посад у пов’язаних з Кремлем енергетичних гігантах "Роснєфть" та "Газпром".

Зокрема, співголова керівної Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль вважає президента РФ Владіміра Путіна воєнним злочинцем та заявив про розрив дружніх відносин з Шрьодером.

Разом з тим Шрьодер зустрічався з Путіним у спробі зупинити війну в Україні - за даними ЗМІ, про посередництво Шредера просила українська сторона.