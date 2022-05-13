Глава МЗС Британії: санкції потрібно зберігати до тих пір, поки Росія не залишить Україну

Міжнародні санкції проти Росії мають бути скасовані лише після того, як усі її війська покинуть Україну.

Про це заявила міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс на зустрічі міністрів закордонних справ G7, пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Трас закликала своїх колег на зустрічі в Німеччині вживати нових санкційних заходів доти, доки російські війська залишаються в Україні.

"Путін принижує себе на світовій арені. Ми повинні забезпечити йому поразку в Україні, яка позбавляє її будь-якої вигоди і зрештою стримує подальшу агресію", - сказала вона.

Трас також заявила, що союзники повинні йти "далі і швидше" на підтримку опору України.

Міністр також повторила заклики збільшити підтримку оборони України, зокрема розширити доступ до військової техніки, що використовується НАТО.

"Найкраща довгострокова безпека для України полягатиме в тому, що вона зможе захистити себе. Це означає надання Україні чіткого шляху обладнання стандарту НАТО", - сказала Трасс.

Очікується, що міністри закордонних справ України та Молдови приєднаються до міністрів G7 на черговій зустрічі у Німеччині у п'ятницю.

Раніше ЗМІ повідомили, що окремі країни ЄС допускають відкладення нафтового ембарго проти Росії, щоби не затримувати інші заходи з шостого санкційного пакету - якщо не вийде переконати Угорщину підтримати його у нинішньому вигляді.