Глава МИД Британии: санкции нужно сохранять до тех пор, пока Россия не покинет Украину

Международные санкции против России должны быть отменены только после того, как все ее войска покинут Украину.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на встрече министров иностранных дел G7, пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Трасс призвала своих коллег на встрече в Германии принимать новые санкционные меры до тех пор, пока российские войска остаются в Украине.

"Путин унижает себя на мировой арене. Мы должны обеспечить ему поражение в Украине, которое лишает его всякой выгоды и в конечном итоге сдерживает дальнейшую агрессию", - сказала она.

Трасс также заявила, что союзники должны идти "дальше и быстрее" в поддержке сопротивления Украины.

Министр также повторила призывы увеличить поддержку обороны Украины, в том числе расширить доступ к военной технике, используемой НАТО.

"Наилучшая долгосрочная безопасность для Украины будет заключаться в том, что она сможет защитить себя. Это означает предоставление Украине четкого пути к оборудованию стандарта НАТО", - сказала Трасс.

Ожидается, что министры иностранных дел Украины и Молдовы присоединятся к министрам G7 на очередной встрече в Германии в пятницу.

Ранее СМИ сообщили, что отдельные страны ЕС допускают отложение нефтяного эмбарго против России, чтобы не задерживать другие меры из шестого санкционного пакета – если не получится убедить Венгрию поддержать его в нынешнем виде.