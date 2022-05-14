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У Празі відкрили наметове містечко для українських біженців

Субота, 14 травня 2022, 21:43

У Празі відкрилося наметове містечко для українських біженців, у суботу із центру допомоги сюди приїхав перший автобус із 16 людьми.

Про це повідомляє Ceske Noviny, пише "Європейська правда".

Наметове містечко було встановлено пожежниками у ніч на четвер у районі Троя, тут є спальні місця на 150 осіб. Містечко призначене в основному для біженців, які зараз знаходяться на головному вокзалі.

Їм слід залишатись у Трої, перш ніж вирішиться, чи мають вони право на отримання тимчасової візи.

За інформацією громадських організацій, сотні біженців, переважно циганського походження, живуть у поганих умовах на головному залізничному вокзалі. Вони чекають, коли перевірять у них наявність подвійного громадянства, українського та угорського. Якщо воно є, вони не мають права на тимчасовий захист у Чехії.

Пожежники встановили десять наметів, у яких розміщуватимуться люди, та ще десять наметів, де будуть приміщення для координаторів роботи наметового містечка, кухні та їдальні, або дитячий куточок.

У Трої є посилені патрулі поліції, які стежитимуть за безпекою. Містечко відкрито весь день, але в нічний час з 22:00 до 06:00 буде закрито для тих, хто прибуває та від'їжджає.

У четвер мер Праги закликав прем'єр-міністра Петра Фіала до уряду створити систему розподілу біженців у всіх регіонах. Якщо цього не станеться, Прага буде змушена закрити центр допомоги через переповненість.

За його словами, зараз у Празі біженців з України на 1000 мешканців вчетверо більше, ніж у деяких інших регіонах Чехії.

Прага стикається з великим напливом біженців та нестачею місць. Центр допомоги у Височанах, який обслуговує столицю та Центральну Богемію, прийняв близько 88 000 біженців з початку російського вторгнення наприкінці лютого.

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