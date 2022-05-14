В Праге открыли палаточный городок для украинских беженцев

В Праге открылся палаточный городок для украинских беженцев, в субботу из центра помощи в Высочанах сюда приехал первый автобус с 16 людьми.

Об этом сообщает Ceske Noviny, пишет "Европейская правда".

Палаточный городок был установлен пожарными в ночь на четверг в районе Троя, здесь есть спальные места на 150 человек. Городок предназначен в основном для беженцев, которые сейчас находятся на главном вокзале.

Им следует остаться в Трое, прежде чем решить, имеют ли они право на получение временной визы.

Согласно информации общественных организаций, сотни беженцев, в основном цыганского происхождения, живут в плохих условиях на главном железнодорожном вокзале. Они ждут, когда проверят у них наличие двойного гражданства, украинского и венгерского. Если оно у них есть, они не имеют права на временную защиту в Чехии.

Пожарные установили десять палаток, в которых будут размещаться люди, и еще десять палаток, где будут помещения для координаторов работы палаточного городка, кухни и столовой, или детский уголок.

В Трое есть усиленные патрули полиции, которые будут следить за безопасностью. Городок открыт весь день, но в ночное время с 22:00 до 06:00 будет закрыт для прибывающих и отъезжающих.

В четверг мэр Праги призвал премьер-министра Петра Фиала к правительству создать систему распределения беженцев по всем регионам. Если этого не произойдет, Прага будет вынуждена закрыть центр помощи из-за переполненности.

По его словам, сейчас в Праге беженцев из Украины на 1000 жителей в четыре раза больше, чем в некоторых других регионах Чехии.

Прага сталкивается с большим наплывом беженцев и нехваткой мест. Центр помощи в Высочанах, который обслуживает столицу и Центральную Богемию, принял около 88 000 беженцев с начала российского вторжения в конце февраля.