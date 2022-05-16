Чехія хоче, щоб Зеленський був гостем жовтневого саміту лідерів ЄС

Прага хоче, щоб президент України Володимир Зеленський був гостем на саміті лідерів ЄС у жовтні 2022 року, який вона організує у рамках свого головування у Раді ЄС.

Про це сказав чеський міністр у справах ЄС Мікулаш Бек, пише "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Саміт, найімовірніше, відбудеться у Празькому Граді на початку жовтня під час головування Чехії, яке триватиме з липня до грудня 2022 року.

Спочатку уряд розглядав можливість присутності на заході президента США Джо Байдена, але оскільки він відвідав Польщу наприкінці березня, малоймовірно, що він повернеться до Центральної Європи в такий короткий термін.

"Ми хотіли б, щоб президент України був гостем на саміті", - сказав Бек.

Бек також зазначив, що найближчими тижнями очікується візит радника Зеленського до Праги. Крім того, віце-прем'єр-міністр України Ольга Стефанышина була запрошена на липневе неформальне засідання Ради із загальних питань.

Чехія наполягала на наданні Україні статусу кандидата у члени ЄС із самого початку російського вторгнення. За словами Бека, Україна має максимально швидко пройти шлях до членства у ЄС, виконавши при цьому всі стандартні критерії.

"Ідея чеського уряду відносно реалістична і відкриває шлях до компромісу на європейському рівні", - сказав Бек.

Нагадаємо,

\1 травня Україна завершила заповнення другої і фінальної частини опитувальника для отримання статусу країни-кандидата на членство в ЄС.

Єврокомісія планує висловити свою думку щодо відповідей України у червні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що рішення щодо статусу кандидата для України є "тестом на щирість" і визначить майбутнє Європи.