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Чехия хочет, чтобы Зеленский был гостем октябрьского саммита лидеров ЕС

Понедельник, 16 мая 2022, 08:44

Прага хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский был гостем на саммите лидеров ЕС в октябре 2022 года, который она организует в рамках своего председательства в Совете ЕС.

Об этом сказал чешский министр по делам ЕС Микулаш Бек, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Саммит, скорее всего, состоится в Пражском Граде в начале октября во время председательства Чехии, которое продлится с июля по декабрь 2022 года.

Сначала правительство рассматривало возможность присутствия на мероприятии президента США Джо Байдена, но поскольку он посетил Польшу в конце марта, маловероятно, что он вернется в Центральную Европу в столь короткий срок.

"Мы хотели бы, чтобы президент Украины был гостем на саммите", — сказал Бек.

Бек также отметил, что в ближайшие недели ожидается визит советника Зеленского в Прагу. Кроме того, вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина была приглашена на июльское неформальное заседание Совета по общим вопросам.

Чехия настаивала на предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС с самого начала российского вторжения. По словам Бека, Украина должна максимально быстро пройти путь к членству в ЕС, выполнив при этом все стандартные критерии.

"Идея чешского правительства относительно реалистична и открывает путь к компромиссу на европейском уровне", — сказал Бек.

Напомним, 9 мая Украина завершила заполнение второй и финальной части опросника для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС.

Еврокомиссия планирует высказать свое мнение об ответах Украины в июне.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение о статусе кандидата для Украины является "тестом на искренность" и определит будущее Европы.

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Вступление в ЕС Зеленский Чехия

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