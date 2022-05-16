Тимчасова повірена США: Україна має сама обирати, що вважати перемогою

Тимчасова повірена США в Україні Крістіна Квін зазначила, що Україна має перемогти у війні з РФ, але має сама визначати, що вважати перемогою.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

"Україна має здобути перемогу, але визначати обриси цієї перемоги мають на США, а Україна. Український уряд та українці мають визначити, який підсумок війни є для них є прийнятним, а який – ні. А ми підтримаємо те рішення щодо перемоги, яке ви оберете", - сказала Крістіна Квін.

Вона зазначила, що США підтримують такий варіант завершення війн, який гарантує більшу безпеку для Європи - щоб Росія стала менш загрозливою для своїх сусідів і континенту загалом, і Україна почувалася у більшій безпеці.

"Наш міністр оборони Ллойд Остін сказав, що ми прагнемо побачити Росії стратегічно слабшою, тому що нас непокоїть, чи не зробить президент Путін новий безвідповідальний крок на кшталт того, який він зробив в Україні.

Ми також не уникаємо говорити про те, чи потрібні вам переговори та якийсь договір з РФ на шляху до перемоги, чи ні. Це має бути ваше рішення", - сказала тимчасова повірена США.

Повний текст інтев'ю - вже скоро на "Європейській правді".

Як повідомлялося, 15 травня держсекретар США Ентоні Блінкен висловив переконання, що Україна вистоїть у війні, що почалася з повномасштабним вторгненням Росії.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також заявив, що Україна здатна перемогти у цій війні.