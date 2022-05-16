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Временная поверенная США: Украина должна сама выбирать, что считать победой

Понедельник, 16 мая 2022, 10:00

Временная поверенная США в Украине Кристина Квин отметила, что Украина должна победить в войне с РФ, но сама должна определять, что считать победой.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

"Украина должна одержать победу, но определять очертания этой победы должны на США, а Украина. Украинское правительство и украинцы должны определить, какой итог войны является для них приемлемым, а какой – нет. А мы поддержим то решение о победе, которое вы выберете ", - сказала Кристина Квин.

Она отметила, что США поддерживают такой вариант завершения войны, который гарантирует большую безопасность для Европы - чтобы Россия стала меньшей угрозой для своих соседей и континента в целом, и Украина чувствовала себя в большей безопасности.

"Наш министр обороны Ллойд Остин сказал, что мы стремимся увидеть Россию стратегически более слабой, потому что нас беспокоит, не сделает ли президент Путин новый безответственный шаг подобно тому, что он сделал в Украине. Мы также не избегаем говорить о том, нужны ли вам переговоры и какой-либо договор с РФ на пути к победе или нет. Это должно быть ваше решение", - сказала временная поверенная США.

Полный текст интервью читайте здесь: Глава посольства США: Украина также может вступить в НАТО без ПДЧ

Как сообщалось, 15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен выразил убеждение, что Украина выстоит в войне, которая началась с полномасштабным вторжением России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Украина способна победить в этой войне.

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Война с РФ США

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