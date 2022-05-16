Війна в Україні - друга з основних проблем, які турбують німців, після інфляції

Війна в Україні опинилася на другому місці у переліку проблем, які турбують німців - після стрімкого підвищення цін.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel, наводячи дані опитування, проведеного консалтинговою компанією McKinsey.

Близько 40% з понад 1000 опитаних назвали інфляцію головною проблемою, що турбує їх.

34% найбільше стурбовані триваючою війною в Україні. Пандемію коронавірусу згадали лише 8% опитаних.

29% респондентів побоюються, що їм доведеться змінювати спосіб життя через вищі ціни на товари й послуги, відзначаючи помітне подорожчання продуктів, бензину, електроенергії. Економити готуються передусім на косметиці, одязі, розвагах і мандрівках.

Майже дві третини респондентів зазначили, що вже почали враховувати високі ціни у своїй поведінці - обирати дешевші товари, звертати уваги на знижки, ретельніше економити електроенергію.