Война в Украине - вторая из основных проблем, беспокоящих немцев, после инфляции

Война в Украине оказалась на втором месте в перечне проблем, которые беспокоят немцев – после стремительного повышения цен.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel, приводя данные опроса, проведенного консалтинговой компанией McKinsey.

Около 40% из более 1000 опрошенных назвали инфляцию главной беспокоящей их проблемой.

34% больше всего озабочены продолжающейся войной в Украине. Пандемию коронавируса упомянули только 8% опрошенных.

29% респондентов опасаются, что им придется менять образ жизни из-за более высоких цен на товары и услуги, отмечая заметное удорожание продуктов, бензина, электроэнергии. Экономить готовятся прежде всего на косметике, одежде, развлечениях и путешествиях.

Около двух третей респондентов отметили, что уже начали учитывать высокие цены в своем поведении - выбирать более дешевые товары, обращать внимание на скидки, тщательнее экономить электроэнергию.