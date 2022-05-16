Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Война в Украине - вторая из основных проблем, беспокоящих немцев, после инфляции

Понедельник, 16 мая 2022, 11:38

Война в Украине оказалась на втором месте в перечне проблем, которые беспокоят немцев – после стремительного повышения цен.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel, приводя данные опроса, проведенного консалтинговой компанией McKinsey.

Около 40% из более 1000 опрошенных назвали инфляцию главной беспокоящей их проблемой.

34% больше всего озабочены продолжающейся войной в Украине. Пандемию коронавируса упомянули только 8% опрошенных.

29% респондентов опасаются, что им придется менять образ жизни из-за более высоких цен на товары и услуги, отмечая заметное удорожание продуктов, бензина, электроэнергии. Экономить готовятся прежде всего на косметике, одежде, развлечениях и путешествиях.

Около двух третей респондентов отметили, что уже начали учитывать высокие цены в своем поведении - выбирать более дешевые товары, обращать внимание на скидки, тщательнее экономить электроэнергию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Статьи

Глава посольства США: Украина тоже может вступить в НАТО без ПДЧ

Крым и Донбасс – это Украина, и этот факт будет иметь огромное значение, когда мы будем принимать решение о вашей дальнейшей поддержке в войне.
16 мая 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

А Эрдоган против: зачем Турции блокировать расширение НАТО

Использует ли Анкара свое право вето для блокирования членства Финляндии и Швеции? Такой демарш больше похож на приглашение западных стран к торгу.
15 мая 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Сенатор, воюющий за РФ: из-за кого в США затормозили новую помощь Украине

Летом 2018 года Рэнд Пол ездил в Москву и привез оттуда конфиденциальное письмо Трампу. И вроде бы пытался стать посредником в урегулировании "украинского вопроса" (укр.)
14 мая 2022 — Владимир Дубовик, для Европейской правды