У Держдепі не бачать підстав для розмов із Лавровим

Держдеп США не планує організовувати переговори держсекретаря Ентоні Блінкена із міністром закордонних справ РФ Сергеєм Лавровим.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, про це заявив речник Держдепу Нед Прайс.

За його словами, наразі нема підстав вважати, що такі переговори виявляться конструктивними.

"Російська сторона не дала нам жодного приводу вірити в те, що розмова на такому рівні між держсекретарем Блінкеном і главою МЗС РФ Лавровим в нинішній ситуації була би конструктивною",- вважає Прайс.

За його словами, Вашингтон "готовий взяти в руки телефон" у випадку впевненості, що така розмова матиме позитивні результати.

"Проте ми дуже чітко почули від наших українських партнерів, що суттєвого прогресу немає, і що РФ твердо дотримується своїх позицій", - додає Прайс.

Нагадаємо, остання розмова між Блінкеним та Лавров відбулась ще до початку російсько-української війни.

Натомість 13 травня міністр оборони США Ллойд Остін вперше від початку російського вторгнення поговорив зі своїм російським колегою Сергеєм Шойгу. Зокрема, Остін закликав до негайного припинення вогню в Україні та наголосив на важливості підтримки ліній зв'язку.