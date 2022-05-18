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В Госдепе не видят оснований для разговоров с Лавровым

Среда, 18 мая 2022, 00:37

Госдеп США не планирует организовывать переговоры госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом заявил спикер Госдепа Нед Прайс.

По его словам, пока нет оснований считать, что такие переговоры окажутся конструктивными.

"Российская сторона не дала нам никакого повода верить в то, что разговор на таком уровне между госсекретарем Блинкеном и главой МИД РФ Лавровым в нынешней ситуации был бы конструктивным",- считает Прайс.

По его словам, Вашингтон "готов взять в руки телефон" в случае уверенности, что такой разговор будет иметь положительные результаты.

"Однако мы очень четко услышали от наших украинских партнеров, что существенного прогресса нет и что РФ твердо придерживается своих позиций", - добавляет Прайс.

Напомним, последний разговор между Блинкеным и Лавровом состоялся еще до начала российско-украинской войны.

13 мая министр обороны США Ллойд Остин впервые с начала российского вторжения поговорил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. В частности, Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и отметил важность поддержки линий связи.

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США Россия Война с РФ

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