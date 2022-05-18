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МЗС РФ оголосило про висилку 34 французьких дипломатів

Середа, 18 травня 2022, 14:08

МЗС РФ оголосило персонами нон грата 34 французьких дипломатів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у заяві відомства.

Зазначається, що 18 травня в МЗС Росії було викликано посла Франції якому було заявлено рішучий протест у зв'язку з рішенням вислати 41 співробітника російських дипломатичних установ у Франції.

"Підкреслено, що цей крок завдає серйозної шкоди російсько-французьким відносинам та конструктивній двосторонній співпраці" - йдеться заяві.

"Як відповідь 34 співробітники французьких дипломатичних установ в Росії оголошені "persona nоn grata" - заявили в МЗС РФ.

Французьким дипломатам надали двотижневий термін на те, щоб залишити територію Росії.

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Франція Росія

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