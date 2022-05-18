МИД РФ объявил о высылке 34 французских дипломатов

МИД РФ объявил персонами нон грата 34 французских дипломата.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что 18 мая в МИД России был вызван посол Франции, которому был заявлен решительный протест в связи с решением выслать 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции.

"Подчеркнуто, что этот шаг наносит серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству", - говорится в заявлении.

"В качестве ответа 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены "persona nоn grata", – заявили в МИД РФ.

Французским дипломатам предоставили двухнедельный срок для того, чтобы покинуть территорию России.