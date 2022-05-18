В Росії вже передумали виходити з ВООЗ

Міністром закордонних справ РФ Сєргєй Лавров стверджує, що Росія налаштована на продовження роботи у Всесвітній організації здоров'я (ВООЗ).

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт російського МЗС, про це Лавров заявив під час телефонної розмови із директором ВООЗ Тедросом Адханомом.

Як уточнюється, ця розмова пройшла з ініціативи Росії.В нім Лавров спростовує плани РФ вийти зі складу організації.

"Підтверджена підтримка Росією ключової ролі ВООЗ, наша готовність і далі брати активну участь у діяльності Організації, робити важливий внесок у вирішення завдань глобальної охорони здоров'я, у тому числі в контексті донастроювання міжнародної системи готовності і реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я, що відбувається зараз",— сказано у повідомленні російського МЗС.

Нагадаємо, що днем раніше у російській Держдумі заявили, що відомство Лаврова передало їм перелік угод із міжнародними організаціями, які пропонується денонсувати. Як зазначається, серед цих пропозицій – вихід РФ із Світової організації торгівлі (СОТ) та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Цей крок у Держдумі пояснювали "антиросійськими рішеннями" ВООЗ. Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я 10 травня підтримала резолюцію, проєкт якої подала Україна. У ВООЗ пообіцяли вивчити можливості переносу офісу з Москви, а також відмовились від семінарів, конференцій та інших заходів у РФ.

Натомість інформацію про бажання вийти зі складу СОТ в РФ наразі не коментують.