Посол України розповіла, як будуть розподілені $40 млрд допомоги від США

40 мільярдів доларів екстреного фінансування для підтримки українського народу, що будуть виділені з бюджету США, будуть спрямовані не лише на закупівлю зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", деталі запланованого розподілу оприлюднила очільниця посольства України в США Оксана Маркарова.

Посол також зазначила, що Вашингтон зробив усе для якомога швидшого виділення грошей. "Важливо, що президент Байден його підписав не після повернення з офіційного візиту з Кореї, а організував доставку документа в Корею. Бо час і безперервність підтримки дуже важливі для України!", - пояснила вона.

Більше половини коштів, а саме $23,75 млрд, спрямують на безпекову допомогу Україні, але не всі ці кошти підуть саме на постачання до нашої держави.

$6 млрд підуть на ініціативу сприяння безпеці України, включаючи надання нового озброєння, військового обладнання, підготовки, логістичної підтримки матеріально-технічного забезпечення, розвідувальної підтримки силам оборони та безпеки України. Ще $8,7 млрд – на поповнення американських запасів озброєння та військової техніки, замість наданих Україні;

$4 млрд будуть розділені між потребами додаткової підтримки Україні та посилення східного флангу НАТО. $3,9 млрд отримає для дооснащення європейське командування армії США. Ще $550 млн підуть на придбання критично важливих боєприпасів для збільшення запасів Міноборони США та розробку стратегій захисту систем, визначених для можливого майбутнього експорту, на $600 млн профінансують розширення промислової бази ВПК.

Наступний блок у $9 млрд піде на додаткову економічну та технічну допомогу Україні.

З них $8 млрд – для надання прямої бюджетної підтримки та подібних програм, $400 млн – на підтримку правоохоронних органів та забезпечення верховенства права, включно з допомогою у розслідуванні воєнних злочинів РФ, $100 млн – на захисту від наслідків можливих хімічних, біологічних та ядерних загроз, та розширення програм розмінування, $500 млн – на підтримку через ЄБРР.

Третій блок у $6,58 млрд піде на гуманітарні потреби та потреби глобальної продовольчої безпеки.

З них $350 млн – на допомогу біженцям з України і додатково ще $954 млн – для надання допомоги біженцям з України на території США, решта на глобальну продовольчу допомогу та невідкладні гуманітарних потреб населення в Україні.

Також передбачено фінансування заходів уряду США, наприклад, з арешту та продажу конфіскованого майна, пов’язаного з РФ

Як повідомлялося, у суботу Байден підписав пакет допомоги Україні на $40 млрд.

Одночасно запланована нова зустріч групи країн формату "Рамштайн" щодо оборони України, де будуть ухвалені нові рішення щодо оборонної підтримки нашої держави.

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