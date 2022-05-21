Посол Украины рассказала, как будут распределены $40 млрд от США
40 миллиардов долларов экстренного финансирования для поддержки украинского народа, выделенных из бюджета США, будут направлены не только на закупку оружия.
Как сообщает "Европейская правда", детали запланированного распределения обнародовала глава посольства Украины в США Оксана Маркарова.
Посол отметила, что Вашингтон сделал все для скорейшего выделения денег. "Важно, что президент Байден подписал его не по возвращении из официального визита из Кореи, а организовал доставку документа в Корею. Время и непрерывность поддержки очень важны для Украины!", - пояснила она.
Более половины средств, а именно $23,75 млрд, направят на безопасность Украины, но не все эти средства пойдут на поставки именно в наше государство.
$6 млрд пойдут на инициативу содействия безопасности Украины, включая предоставление нового вооружения, военного оборудования, подготовки, логистической поддержки материально-технического обеспечения, разведывательной поддержки сил обороны и безопасности Украины. Еще $8,7 млрд – на пополнение американских запасов вооружения и военной техники, вместо предоставленных Украине;
$4 млрд будут разделены между потребностями дополнительной поддержки Украины и усиления восточного фланга НАТО. $3,9 млрд получит для дооснащения европейское командование армии США. Еще $550 млн пойдут на приобретение критически важных боеприпасов для увеличения запасов Минобороны США и разработки стратегий защиты систем, определенных для возможного будущего экспорта, на $600 млн профинансируют расширение промышленной базы ВПК.
Следующий блок в $9 млрд пойдет на дополнительную экономическую и техническую помощь Украине.
Из них $8 млрд – для предоставления прямой бюджетной поддержки и подобных программ, $400 млн – в поддержку правоохранительных органов и обеспечения верховенства права, включая расследования военных преступлений РФ, $100 млн – на защиту от последствий возможных химических, биологических и ядерных угроз и расширение программ разминирования, $500 млн – в поддержку через ЕБРР.
Третий блок в $6,58 млрд пойдет на гуманитарные нужды и потребности глобальной продовольственной безопасности.
Из них $350 млн – на помощь беженцам из Украины и дополнительно еще $954 млн – на оказание помощи беженцам из Украины на территории США, остальные на глобальную продовольственную помощь и неотложные гуманитарные потребности населения в Украине.
Также предусмотрено финансирование действий правительства США, например по аресту и продаже конфискованного имущества, связанного с РФ
Как сообщалось, в субботу Байден подписал пакет помощи Украине на $40 млрд.
Одновременно запланирована новая встреча группы стран формата "Рамштайн", где будут приняты новые решения по оборонной поддержке нашего государства.
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