Зеленський поговорив з прем’єром Італії про оборонну співпрацю, санкції і блокаду портів

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі провели телефонну розмову.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив у своєму Twitter, що розмова відбулася з ініціативи Маріо Драгі.

"Поговорили про співпрацю в оборонній галузі, необхідність прискорення 6-го пакету санкцій та розблокування українських портів. Подякував за беззастережну підтримку України на шляху до ЄС", - розповів він.

Зідзвонилися з ініціативи #MarioDraghi. Поговорили про співпрацю в оборонній галузі, необхідність прискорення 6-го пакету санкцій та розблокування українських портів. Подякував за беззастережну підтримку України на шляху до #ЄС. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 21, 2022

Італійська сторона у своєму комюніке повідомила, що Драгі "запевнив у постійній підтримці Італією України, у тому числі щодо необхідності затвердити шостий пакет санкцій, розблокувати українські порти та підтримку вступу України до ЄС".

Нагадаємо, раніше цього тижня МЗС України підтвердило інформацію ЗМІ про те, що Італія запропонувала своє бачення плану для припинення війни.