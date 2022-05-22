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Зеленский поговорил с премьером Италии об оборонном сотрудничестве, санкциях и блокаде портов

Воскресенье, 22 мая 2022, 08:21

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Марио Драги провели телефонный разговор .

Об этом сообщает "Европейская правда". 

Зеленский сообщил об этом в своем Twitter, отметив, что разговор состоялся по инициативе Марио Драги.

"Поговорили о сотрудничестве в оборонной отрасли, необходимости ускорения 6-го пакета санкций и разблокирования украинских портов. Поблагодарил за безоговорочную поддержку Украины на пути в ЕС", - рассказал он.

Итальянская сторона в своем коммюнике сообщила, что во время разговора Драги "заверил в постоянной поддержке Италией Украины, в том числе по необходимости утвердить шестой пакет санкций, разблокировать украинские порты и поддержке вступления Украины в ЕС".

Напомним, ранее на этой неделе МИД Украины подтвердил информацию СМИ о том, что Италия предложила свое видение плана прекращения войны.

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Война с РФ Вступление в ЕС Италия

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