Зеленский поговорил с премьером Италии об оборонном сотрудничестве, санкциях и блокаде портов

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Марио Драги провели телефонный разговор .

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский сообщил об этом в своем Twitter, отметив, что разговор состоялся по инициативе Марио Драги.

Зідзвонилися з ініціативи #MarioDraghi. Поговорили про співпрацю в оборонній галузі, необхідність прискорення 6-го пакету санкцій та розблокування українських портів. Подякував за беззастережну підтримку України на шляху до #ЄС. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 21, 2022

"Поговорили о сотрудничестве в оборонной отрасли, необходимости ускорения 6-го пакета санкций и разблокирования украинских портов. Поблагодарил за безоговорочную поддержку Украины на пути в ЕС", - рассказал он.

Итальянская сторона в своем коммюнике сообщила, что во время разговора Драги "заверил в постоянной поддержке Италией Украины, в том числе по необходимости утвердить шестой пакет санкций, разблокировать украинские порты и поддержке вступления Украины в ЕС".

Напомним, ранее на этой неделе МИД Украины подтвердил информацию СМИ о том, что Италия предложила свое видение плана прекращения войны.