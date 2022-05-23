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У Парижі вбили вартового посольства Катару

Понеділок, 23 травня 2022, 13:57

Вранці 23 травня у Парижі біля входу до посольства Катару невідомий чоловік вбив охоронця. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Про інцидент спершу дізналися ЗМІ, згодом його підтвердив міністр внутрішніх справ. 

Посольство розташоване на вулиці Тільсітт у 8-му окрузі, поруч з Тріумфальною аркою. Обставини інциденту, що стався о 6:30 ранку, до кінця невідомі - ЗМІ спершу згадували, що нападник мав ніж, Le Figaro правоохоронці сказали, що це неточна інформація і нападник жорстоко побив вартового, а точні причини смерті встановлюють. 

38-річного нападника затримали нам місці та передали на психологічну експертизу. Терористичні мотиви наразі вважають малоймовірними. 

"Після жорстокого нападу, що стався сьогодні під посольством Катару, запевнив посла у моїй підтримці і нашій рішучій налаштованості гарантувати безпеку дипломатичних представництв у Франції", - заявив у зв’язку з інцидентом міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен. Він також висловив співчуття родині вартового.

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Франція інциденти

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