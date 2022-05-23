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В Париже убили охранника посольства Катара

Понедельник, 23 мая 2022, 13:57

Утром 23 мая в Париже у входа в посольство Катара неизвестный убил охранника.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Об инциденте сначала узнали СМИ, впоследствии его подтвердил министр внутренних дел.

Посольство расположено на улице Тильситт в 8-м округе, рядом с Триумфальной аркой. Обстоятельства произошедшего в 6:30 утра инцидента до конца неизвестны - СМИ сначала упоминали, что у нападавшего был нож, Le Figaro правоохранители сказали, что это неточная информация и нападавший жестоко избил охранника, а точные причины смерти устанавливают.

38-летний нападавший был задержан на месте и передан на психологическую экспертизу. Террористические мотивы считают маловероятными.

"После жестокого нападения, произошедшего сегодня под посольством Катара, заверил посла в моей поддержке и нашей решительной настроенности гарантировать безопасность представительств во Франции", - заявил в связи с инцидентом министр внутренних дел Жераль Дарманен. Он также выразил соболезнование семье погибшего.

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Франция инциденты

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