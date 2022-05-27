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Посол Мельник: Шольцу не вистачає лідерства та сміливості

П'ятниця, 27 травня 2022, 07:47

Посол України в Німеччині Андрій Мельник різко розкритикував виступ канцлера Олафа Шольца на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Свій коментар дипломат надав виданню Bild, повідомляє "Європейська правда".

Мельник зазначив, що у Києві сподівалися почути у цій промові, які конкретні кроки зробить правляча коаліція у Німеччині, щоб надати свою значну підтримку, аби Україна виграла цю війну. 

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Але цього не сталося, за словами посла. Особливо не вистачало чіткості стосовно негайної доставки важких озброєнь з Німеччини для придушення масованого наступу Росії на Донбасі.

"Вочевидь, не вистачає лідерства та сміливості. У військовому плані Берлін просто підводить Україну", - зазначив Мельник.

За словами посла, також "на жаль, не було жодних обнадійливих сигналів для українців" щодо "важливого питання кандидатського статусу для вступу до ЄС".

Під час виступу у Давосі Шольц охарактеризував агресивну війну Росії в Україні як провал та заявив, що Путін не повинен виграти.

Канцлер закликав дати зрозуміти Путіну, що продиктований ним мир не прийме ні Україна, ні Захід.

Нагадаємо, уряд Шольца зазнає критики у зв’язку зі зволіканням передачі важкого озброєння Україні, вкрай необхідного для відбиття наступу Росії на Донбасі.

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Війна з РФ Німеччина

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