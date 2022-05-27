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Посол Мельник: Шольцу не хватает лидерства и смелости

Пятница, 27 мая 2022, 07:47

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг резкой критике выступление канцлера Олафа Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Свой комментарий дипломат предоставил изданию Bild, сообщает "Европейская правда".

Мельник отметил, что в Киеве надеялись услышать в этой речи, какие конкретные шаги предпримет правящая коалиция в Германии, чтобы оказать значительную поддержку, чтобы Украина выиграла эту войну.

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Но этого не произошло, по словам посла. Особенно не хватало четкости по поводу немедленной доставки тяжелых вооружений из Германии для подавления массированного наступления России на Донбассе.

"Очевидно, не хватает лидерства и смелости. В военном плане Берлин просто подводит Украину", – отметил Мельник.

По словам посла, также "к сожалению, не было никаких обнадеживающих сигналов для украинцев" по "важному вопросу кандидатского статуса для вступления в ЕС".

Во время выступления в Давосе Шольц охарактеризовал агрессивную войну России в Украине как провал, заявив, что Путин не должен выиграть.

Канцлер призвал дать понять Путину, что продиктованный им мир не примет ни Украина, ни Запад.

Правительство Шольца подвергается критике в связи с промедлением передачи тяжелого вооружения Украине, крайне необходимой для отражения наступления России на Донбассе.

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Война с РФ Германия

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