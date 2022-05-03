Рада попросила США визнати Росію державою-спонсором тероризму

Верховна Рада у вівторок підтримала звернення до Палати представників і Сенату США із закліком визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

За його словами, за рішення проголосували 344 депутати.

Спікер ВР Руслан Стефанчук повідомляв, що визнання Росії державою-спонсором тероризму дозволить посилити міжнародні санкції проти неї та консолідувати світ навколо Україні.

Верховна Рада, зокрема, закликає Конгрес США ввести санкції проти урядових та ділових кіл, політичних партій Росії, що підтримують війну.

За словами Стефанчука, доказів відповідності Росії цьому статусу - більше, ніж достатньо. Це звірства в Ірпені, Бучі, Маріуполі та інших містах України, використання Росією забороненої зброї, зокрема - хімічної, захоплення в заручники мирного населення, постійний ядерний терор, підтримка терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", отруєння сім’ї Скрипалів, збиття Малайзійського авіалайнера над Донбасом у 2014 році.

У Держдепартаменті США раніше заявляли, що розглядають усі доступні для них інструменти, щоб притягнути Росію до відповідальності за війну в Україні, включаючи можливість визнання її державою-спонсором тероризму.