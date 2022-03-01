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Зеленський закликав країни світу проголосити РФ державою-терористом

Вівторок, 1 березня 2022, 12:49

Президент Володимир Зеленський після ракетного удару по площі Свободи у Харкові закликав держави світу проголосити Росію державою-терористом.

Про це він сказав у зверненні у вівторок,  повідомляє "Європейська правда".

"Ракета у центральну площу - це відвертий, нічим не прикритий терор. Ніхто не пробачить, ніхто не забуде. Удар по Харкову є воєнним злочином. Це є державним тероризмом Російської Федерації. Після такого Росія - це держава-терорист, очевидно, і має бути офіційно", - заявив глава Української держави.

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Він закликав всі держави світу негайно і дієво відреагувати на цю злочинну тактику агресора і проголосити, що Росія здійснює державний тероризм.

"Вимагаємо повної відповідальності для терористів у міжнародних судах", - сказав президент Зеленський.

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан оголосив, що розпочне розслідування ймовірних воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні.

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