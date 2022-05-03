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Посольство Кіпру відновлює роботу в Києві

Вівторок, 3 травня 2022, 16:11

Посольство Кіпру в Україні з 3 травня відновлює роботу у Києві.

Про це місія повідомила на офіційній сторінці, пише "Європейська прадва".

"З 3-го травня прапор Кіпру знову майорить у столиці. Голова місії Ліна Темістоклеус не виїзжала з України і залишалась в охопленій війною країні з 24 лютого, і тепер рада вітати й скликати команду у посольстві на своїх позиціях", - зазначають у повідомленні. 

Як відомо, більшість європейських посольств вже повернулися до Києва. Напередодні відновило роботу посольство Данії.

Дипломати США почали регулярно приїздити до Львова. За словами тимчасової повіреної США в Україні Крістіни Квін, посольство може повернутися до Києва у кінці травня, якщо це дозволятиме безпекова ситуація.

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