Посольство Кіпру відновлює роботу в Києві

Посольство Кіпру в Україні з 3 травня відновлює роботу у Києві.

Про це місія повідомила на офіційній сторінці, пише "Європейська прадва".

"З 3-го травня прапор Кіпру знову майорить у столиці. Голова місії Ліна Темістоклеус не виїзжала з України і залишалась в охопленій війною країні з 24 лютого, і тепер рада вітати й скликати команду у посольстві на своїх позиціях", - зазначають у повідомленні.

Як відомо, більшість європейських посольств вже повернулися до Києва. Напередодні відновило роботу посольство Данії.

Дипломати США почали регулярно приїздити до Львова. За словами тимчасової повіреної США в Україні Крістіни Квін, посольство може повернутися до Києва у кінці травня, якщо це дозволятиме безпекова ситуація.