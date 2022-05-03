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Посольство Кипра возобновляет работу в Киеве.

Вторник, 3 мая 2022, 16:11

Посольство Кипра в Украине с 3 мая возобновляет работу в Киеве.

Об этом миссия сообщила на официальной странице, пишет "Европейская правда".

"С 3 мая флаг Кипра снова развевается в столице. Глава миссии Лина Темистоклеус не выезжала из Украины и оставалась в охваченной войной стране с 24 февраля, и теперь рада приветствовать и созвать команду в посольстве на своем месте", - отмечают в сообщении.

Как известно, большинство европейских посольств уже вернулись в Киев. Накануне возобновило работу посольство Дании.

Дипломаты США начали регулярно приезжать во Львов. По словам временной поверенной США в Украине Кристины Квин, посольство может вернуться в Киев в конце мая, если позволит ситуация с безопасностью.

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