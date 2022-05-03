Британія передала броньовані авто для допомоги Україні в евакуації

Велика Британія передасть 13 одиниць броньованих машин для евакуації мирних жителів з обложених районів на сході України.

Про це заявила міністр закордонних справ Ліз Трасс, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Ця техніка допоможе захистити невинних українців, які намагаються втекти від російських обстрілів, та підтримає українців у виконанні життєво важливої роботи", – заявила Трасс.

У Британії заявили, що транспортні засоби із захистом, які можуть протистояти кулям, протипіхотним мінам і саморобним вибуховим пристроям, також будуть використовуватися для транспортування чиновників до тимчасових командних пунктів і для допомоги робітникам, які відновлюють залізничні лінії.

Транспортні засоби були передані з автопарку МЗС Британії у відповідь на запит українського уряду і почнуть прибувати протягом кількох днів.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своєму виступі перед Верховною радою у вівторок висловив віру в перемогу України над Росією та оголосив про новий пакет військової підтримки.