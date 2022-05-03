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Британия передала бронированные авто для помощи Украине в эвакуации

Вторник, 3 мая 2022, 16:36

Великобритания передаст 13 единиц бронированных машин для эвакуации мирных жителей из осажденных районов на востоке Украины.

Об этом заявила министр иностранных дел Лиз Трасс, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Эта техника поможет защитить невинных украинцев, пытающихся убежать от российских обстрелов, и поддержит украинцев в выполнении жизненно важной работы", - заявила Трасс.

В Британии заявили, что транспортные средства с защитой, которые могут противостоять пулям, противопехотным минам и самодельным взрывным устройствам, также будут использоваться для транспортировки чиновников во временные командные пункты и для помощи рабочим, восстанавливающим железнодорожные линии.

Транспортные средства были переданы из автопарка МИД Британии в ответ на запрос украинского правительства и начнут прибывать в течение нескольких дней.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем выступлении перед Верховной радой во вторник выразил веру в победу Украины над Россией и объявил о новом пакете военной поддержки.

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