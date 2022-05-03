Чехи підтримують допомогу Україні, хоча і вважають її занадто щедрою - опитування

88% чехів підтримують надання гуманітарної допомоги Україні, а 84% підтримують допомогу українським біженцям.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Сeske Noviny, про це свідчать результати опитування, проведеного Focus.

"Більш ніж половина респондентів заявили про готовність допомогти матеріально та фінансово", – розповіли автори опитування.

11% людей готові прийняти та працевлаштувати українських біженців.

На думку 74% респондентів, Росія є головним винуватцем війни, тоді як США звинувачують 19%. "Ця частина респондентів сприймає Україну як інструмент політики США і де-факто приймає домінуючий російський наратив, який маскує власну агресію в Україні", – уточнюють соціологи.

Також майже чверть респондентів підтримують прямі військові дії проти Росії, майже дві третини підтримують санкції проти Росії, а 60% виступають за виключення РФ із Ради Безпеки ООН.

Втім, є й тривожні сигнали. Так, 60% респондентів вважають нинішній рівень допомоги українським біженцям надто щедрою. Така думка поширена серед осіб із базовою освітою та людей старшого віку.

Також 59% вважають, що постачання зброї в Україну втягує Чехію у війну.

Також майже 40% респондентів очікують, що Росія нападе на інші країни та використає зброю масового знищення в Україні. "28% респондентів очікують нападу Росії на Чехію, а 26% очікують початку Третьої світової війни", - йдеться в опитуванні.