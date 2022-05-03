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Чехи поддерживают помощь Украине, хотя и считают ее слишком щедрой – опрос

Вторник, 3 мая 2022, 23:07

88% чехов поддерживают предоставление гуманитарной помощи Украине, а 84% поддерживают помощь украинским беженцам.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Сeske Noviny, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Focus.

"Более половины респондентов заявили о готовности помочь материально и финансово", – рассказали авторы опроса.

11% людей готовы принять и трудоустроить украинских беженцев.

По мнению 74% респондентов, Россия является главным виновником войны, в то время как США обвиняют 19%. "Эта часть респондентов воспринимает Украину как инструмент политики США и де-факто принимает доминирующий российский нарратив, маскирующий собственную агрессию в Украине", – уточняют социологи.

Также около четверти респондентов поддерживают прямые военные действия против России, почти две трети поддерживают санкции против России, а 60% выступают за исключение РФ из Совета Безопасности ООН.

Впрочем, есть и тревожные сигналы. Так, 60% респондентов считают нынешний уровень помощи украинским беженцам слишком щедрым. Такое мнение распространено среди лиц с базовым образованием и старшего возраста.

Также 59% полагают, что поставка оружия в Украину втягивает Чехию в войну.

Также около 40% респондентов ожидают, что Россия нападет на другие страны и использует оружие массового поражения в Украине. "28% респондентов ожидают нападения России на Чехию, а 26% ожидают начала Третьей мировой войны", - говорится в опросе.

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Чехия Война с РФ ЕвроЖизнь

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