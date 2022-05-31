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Міністр економіки Німеччини розкритикував Орбана за шантаж щодо нафтового ембарго

Вівторок, 31 травня 2022, 16:11

Федеральний міністр економіки Німеччини Роберт Габек розкритикував прем’єра Угорщини Віктора Орбана за його дії під час спроб ЄС домовитися про шостий пакет санкцій проти РФ з нафтовим ембарго.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Габек сказав, що, попри досягнений компроміс щодо санкційного пакету, він не задоволений ним - тому що Орбан до кінця протискав свої інтереси, і від того, що країни довго не могли досягти згоди, постраждала європейська єдність і рішучість. 

"Здається, ми живемо в часи, коли занадто багато компромісів не тільки в кінцевому підсумку захмарюють ясність, але й руйнують її", - зауважив Роберт Габек.

Він висловився за відмову від принципу одностайності для прийняття рішень на рівні ЄС.

Габек зазначив також, що Путін не припинить агресію проти України, якщо тільки не зазнає поразки. 

Як відомо, Угорщина була найрішучішим противником нафтового ембарго та змогла добитися винятку для трубопровідної нафти у рішенні, яке лідери ЄС погодили 30 травня.

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Війна з РФ санкції Німеччина Угорщина

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