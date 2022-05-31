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Министр экономики Германии раскритиковал Орбана за шантаж с нефтяным эмбарго

Вторник, 31 мая 2022, 16:11

Федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек подверг критике премьера Венгрии Виктора Орбана за его действия при попытках ЕС договориться о шестом пакете санкций против РФ с нефтяным эмбарго.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Хабек сказал, что, несмотря на достигнутый компромисс по санкционному пакету, он не удовлетворен им - потому что Орбан до конца продавливал свои интересы, и от того, что страны долго не могли достичь согласия, пострадало европейское единство и решительность.

"По-моему, мы живем во времена, когда слишком много компромиссов не только в конечном итоге затуманивают ясность, но и разрушают ее", - заметил Роберт Хабек.

Он высказался за отказ от принципа единодушия при принятии решений на уровне ЕС.

Хабек отметил также, что Путин не прекратит агрессию против Украины, если только не потерпит поражение.

Как известно, Венгрия была самым решительным противником нефтяного эмбарго и смогла добиться исключения для трубопроводной нефти в решении, которое лидеры ЕС согласовали 30 мая.

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Война с РФ санкции Германия Венгрия

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