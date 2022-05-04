Північна Корея 14-й раз за рік провела запуск балістичної ракети

Північна Корея випустила балістичну ракету в бік моря біля свого східного узбережжя в середу, приблизно через тиждень після того, як Пхеньян пообіцяв розвивати свої ядерні сили "на найшвидшій можливій ​​швидкості".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Запуск, який знаменує собою 14-те велике випробування озброєння КНДР цього року, відбувся за кілька днів до того, як новообраний президент Південної Кореї Юн Сок Йоль вступить на посаду 10 травня.

Військові Південної Кореї заявили, що зафіксували запуск близько полудня в районі Сунан у Пхеньяні. У Сунані 24 березня Північна Корея востаннє випустила ракету Hwasong-17, який вона називає "новим типом" міжконтинентальної балістичної ракети (МБР).

Берегова охорона Японії також повідомила, що імовірно виявила балістичну ракету, випущену з Північної Кореї, і що снаряд вже впав.

Деталі снаряда, включаючи його дальність польоту та висоту, не були одразу доступні.

Останній запуск відбувся менше ніж через три тижні після того, як 16 квітня КНДР випустила нову тактичну керовану зброю, спрямовану на посилення ядерного потенціалу країни.

Пхеньян нещодавно активізував випробування зброї, відновивши в березні запуски ракет великої дальності вперше з 2017 року. Офіційні особи в Сеулі та Вашингтоні кажуть, що вони також можуть готуватися до нового раунду ядерних випробувань.

Минулого тижня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв прискорити розвиток ядерного арсеналу своєї країни, одночасно спостерігаючи за величезним військовим парадом, оскільки переговори про денуклеаризацію зі Сполученими Штатами залишаються в глухому куті.