Северная Корея 14-й раз за год провела запуск баллистической ракеты

Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону моря у своего восточного побережья в среду, примерно через неделю после того, как Пхеньян пообещал развивать свои ядерные силы "на скорейшей возможной скорости".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Запуск, знаменующий собой 14 большое испытание вооружения КНДР в этом году, состоялся за несколько дней до того, как новоизбранный президент Южной Кореи Юн Сок Йоль вступит в должность 10 мая.

Военные Южной Кореи заявили, что зафиксировали запуск около полудня в районе Сунан в Пхеньяне. В Сунане 24 марта Северная Корея последний раз выпустила ракету Hwasong-17, которую она называет "новым типом" межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Береговая охрана Японии также сообщила, что, вероятно, обнаружила баллистическую ракету, выпущенную из Северной Кореи, и что снаряд уже упал.

Детали снаряда, включая дальность полета и высоту, не были сразу доступны.

Последний запуск состоялся менее чем через три недели после того, как 16 апреля КНДР выпустила новое тактическое управляемое оружие, направленное на усиление ядерного потенциала страны.

Пхеньян недавно активизировал испытания оружия, возобновив в марте запуски ракет большой дальности впервые с 2017 года. Официальные лица в Сеуле и Вашингтоне говорят, что они могут готовиться к новому раунду ядерных испытаний.

На прошлой неделе лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал ускорить развитие ядерного арсенала своей страны, одновременно наблюдая за огромным военным парадом, поскольку переговоры о денуклеаризации с Соединенными Штатами остаются в тупике.