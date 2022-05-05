Курт Волкер визнав, що Захід чекає на зміну влади у Грузії

Колишній посол США у НАТО і колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер заявив, що Грузія більше не є регіональним лідером і на Заході з надією очікують нових виборів у країні.

Про це, як пише Європейська правда, повідомляє портал Interpressnews.

"Грузія більше не лідер. Багато років тому ми говорили, що Грузія найкраще підготовлена ​​до вступу в НАТО або навіть до Європейського Союзу - тепер усі бачать Грузію як країну, чия демократія повернулася назад", - сказав Волкер.

Він пояснив причини цього і сказав, що на грузинську демократію вплинули неякісно проведені вибори, рішення опозиції не йти в парламент, ігнорування угоди Шарля Мішеля.

За його словами, зараз вони "чекають наступних виборів і сподіваються, що буде краще".

За словами Курта Волкера, Україна зараз лідирує, і надана Україні можливість відкриє двері навіть для Молдови та Грузії.

"Україна, з іншого боку, стала країною, яка готова захищатися від російської агресії. У результаті в очах ЄС та США Україна виглядає більше як суверенна, незалежна та європейська держава. Отже, їхні можливості на шляху до членства в НАТО та ЄС є більшими, ніж раніше, і зараз Україна лідирує", - сказав він.

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