Курт Волкер признал, что Запад ожидает смены власти в Грузии

Бывший посол США в НАТО и бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер заявил, что Грузия больше не является региональным лидером, и на Западе с надеждой ждут новых выборов в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Interpressnews.

"Грузия больше не лидер. Много лет назад мы говорили, что Грузия лучше всех подготовлена ​​к вступлению в НАТО или даже в Европейский Союз - теперь все видят Грузию как страну, чья демократия вернулась назад", - сказал Волкер.

Он объяснил причины этого и сказал, что на грузинскую демократию повлияли некачественно проведенные выборы, решение оппозиции не идти в парламент, игнорирование соглашения Шарля Мишеля.

По его словам, сейчас они "ждут следующих выборов и надеются, что будет лучше".

По словам Волкера, Украина сейчас лидирует и предоставленная Украине возможность откроет двери даже для Молдовы и Грузии.

"Украина, с другой стороны, стала страной, которая готова защищаться от российской агрессии. В результате в глазах ЕС и США Украина выглядит больше как суверенное, независимое и европейское государство. Следовательно, их возможности на пути к членству в НАТО и ЕС больше, чем раньше, и сейчас Украина лидирует", – сказал он.

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