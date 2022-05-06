У Ризі планують знести радянський монумент в парку Перемоги

Пам'ятник радянським воїнам у парку Перемоги в Ризі неминуче буде знесено - питання лише у тому, коли та яким саме чином.

Про це в інтерв'ю TV24 у п'ятницю заявив прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За словами прем'єра, пам'ятник, по суті, прославляє окупацію Латвії, і в незалежній державі йому немає місця.

"Схоже, настав момент, коли суспільство однозначно вважає, що місця для цієї пам'ятки немає. Потрібно тільки знайти спосіб, коли і як (знести)", - заявив Каріньш.

Наразі депутати Комісії Сейму з міжнародних справ розглядають різні аспекти цієї ситуації.

Каріньш вважає, що після початку війни ставлення російськомовного населення до образу Росії змінилося. Це, зокрема, пов'язано із забороною на мовлення російських телеканалів — у результаті люди "вийшли з тіні пропаганди".

Тому, за словами прем'єра, зараз питання пам'ятника вже не так розколює суспільство, як це було на початку війни.

"Зараз усе чи чорне, чи біле. Якщо ти підтримуєш Росію, то ти підтримуєш вбивства та згвалтування мирного населення в Україні. Якщо не підтримуєш – ти за свободу та демократичні цінності", – зазначив прем'єр.

Раніше демонтаж пам'ятника підтримали низка політиків та громадських діячів, зокрема президент Латвії Егілс Левітс та колишній президент Вайра Віке-Фрейберга.

Як правило, одним із найбільших місць скупчення людей у ​​Ризі на 9 травня ставав цей радянський монумент, який вже зараз перебуває у досить поганому стані та частково огороджений.

Сейм Латвії раніше ухвалив заяву про агресію та воєнні злочини Росії в Україні, у ній йдеться, що РФ здійснює геноцид проти українського народу.