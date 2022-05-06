В Риге планируют снести советский монумент в парке Победы

Памятник советским воинам в парке Победы в Риге неизбежно будет снесен - вопрос только в том, когда и каким образом.

Об этом в интервью TV24 в пятницу заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По словам премьера, памятник, по сути, прославляет оккупацию Латвии, и в независимом государстве ему нет места.

"Похоже, настал момент, когда общество однозначно считает, что места для этого памятника нет. Нужно только найти способ, когда и как (снести)", - заявил Кариньш.

Сейчас депутаты Комиссии Сейма по международным делам рассматривают разные аспекты этой ситуации.

Кариньш считает, что после начала войны отношение русскоговорящего населения к образу России изменилось. Это, в частности, связано с запретом на вещание российских телеканалов — в результате люди "вышли из тени пропаганды".

Поэтому, по словам премьера, сейчас вопрос памятника уже не настолько раскалывает общество, как это было в начале войны.

"Сейчас все или черное, или белое. Если ты поддерживаешь Россию, то ты поддерживаешь убийства и изнасилования мирного населения в Украине. Если не поддерживаешь – ты за свободу и демократические ценности", – отметил премьер.

Ранее демонтаж памятника поддержал ряд политиков и общественных деятелей, в частности президент Латвии Эгилс Левитс и бывший президент Вайра Вике-Фрейберга.

Как правило, одним из самых больших мест скопления людей в Риге на 9 мая становился этот советский монумент, который уже сейчас находится в довольно плохом состоянии и частично огорожен.

Сейм Латвии ранее принял заявление об агрессии и военных преступлениях России в Украине, в нем говорится, что РФ совершает геноцид против украинского народа.